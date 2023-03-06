انتهت قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي والجيش مع أهلي طرابلس

البطولة العربية - طريق طلائع الجيش إلى دور المجموعات

مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية

قرعة البطولة العربية - الزمالك ضد النصر بقيادة رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس

بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض

الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية

مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل

كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين

خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية