في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

علم FilGoal.com موقف مصابي الأهلي قبل يوم واحد على مواجهة المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

وغاب عن صفوف الأهلي أمام القطن الكاميروني في المواجهة الأخيرة حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية.

وجاء موقف مصابي الأهلي كالتالي:

--شارك الثنائي أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح في المران الجماعي بشكل طبيعي

-عمرو السولية خاض تدريبات فردية بالكرة ولكنه لم يشارك في المران الجماعي.

-اكتفى محمد شريف بتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل.

-غاب عن المران الثنائي حسين الشحات ومحمود متولي.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، خسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 6 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الأهلي We السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب للموسم الماضي بهدف حمدي فتحي، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.