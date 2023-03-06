الكشف عن مدة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة
الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:03
كتب : FilGoal
كشف موقع T24 التركي عن مدة غياب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور عن الملاعب.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد عمراني سبور في الدوري، وغادر الملعب في الدقيقة 34.
وجاءت إصابة تريزيجيه في أوتار الركبة.
وقال الموقع إن تريزيجيه سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب هذه الإصابة.
وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة المحترفين لمواجهي مالاوي دون انضمام تريزيجيه المصاب.
تريزيجيه خلال الموسم الجاري مع طرابزون لعب 35 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.
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