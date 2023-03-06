في عيد ميلاده.. عبده يحيى يسجل ويقود المصري للفوز على طلائع الجيش

حقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز كان هو الثاني على التوالي للمصري بعد الانتصار على إنبي في المباراة الماضية.

سجل هدف المصري الوحيد في المباراة البديل عبده يحيى.

هدف يحيى كان هو الأول بقميص المصري في يوم عيد ميلاده.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 28 في المركز السابع، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة ضد الزمالك يوم 14 مارس في الجولة الـ 22 من الدوري، كما سيلعب الجيش مباراته المقبلة ضد الزمالك أيضا يوم 4 إبريل.

التشكيل

شارك عمرو المرسي لاعب المصري الشاب للمرة الأولى بقميص المصري في خط الهجوم، بينما شارك أحمد مسعود وفريد شوقي مع طلائع الجيش ضد فريقهما السابق.

أحداث المباراة

سيطر المصري على مجريات المباراة من البداية وكاد زياد كمال أن يفتحح النتيجة برأسية ولكن أحمد مسعود تألق في التصدي.

ومر حسين السيد بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 42 داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد كرة سهلة في يد أحمد مسعود.

وأجرى طلائع الجيش تبديلا بعد دقيقتين من الشوط الثاني بخروج السيد أبو أمنه للإصابة ودخول محمد شريف حتحوت بدلا منه.

وتألق مسعود من جديد وتصدى لتسديدة رائعة من إلياس الجلاسي في الدقيقة الـ 49.

وتوقفت المباراة في الدقيقة ال 56 بسبب قطع في شورت أحمد مسعود حارس المصري بعد تدخله مع جريندو.

وتقدم المصري بالهدف الأول عن طريق عبده يحيى في الدقيقة الـ 63 بمتابعة لرأسية أحمد عماد التي ارتدت من العارضة.

وكاد يحيى أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية ولكنها مرت بجوار المرمى.

وتألق عصام ثروت في الدقيقة الـ 70 أمام تسديدة من داخل منطقة الجزاء نفذها أحمد أيمن منصور ليبعدها ثروت بطريقة رائعة خارج الملعب.

وأضاف الحكم 7 دقائق وقت بدل من الضائع.