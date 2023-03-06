بسبب جراحة في الكاحل.. نيمار يغيب عن باريس لثلاثة أشهر على الأٌقل

الإثنين، 06 مارس 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - ليل

أعلن نادي باريس سان جيرمان خضوعه لاعبه البرازيلي نيمار جونيور لعملية جراحية في أربطة الكاحل.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البرازيلي لمدة تتراوح بين 3 إلى أربعة أشهر.

وجاء بيان باريس سان جيرمان كالتالي:

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عانى نيمار جونيور من عدة مشاكل من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة.

بعد إصابة آخر التواء له في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة لتجنب خطر تكرار الإصابة.

وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة.

سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة، ومن المتوقع أن يتأخر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي.

وتعرض نيمار للإصابة أمام ليل ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الفرنسي والتي غادر فيها الملعب بعد 51 دقيقة.

وسجل نيمار 18 هدفا وصنع 17 آخرين في 29 مباراة لعبها مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانتقل ابن الـ31 عاما لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 ليسجل 118 هدفا ويصنع 77 آخرين في 173 مباراة مع الفريق الفرنسي.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر الذهاب في فرنسا بهدف دون مقابل.

نيمار باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الدوري الفرنسي
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