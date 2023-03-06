مؤتمر بوتر: لا نريد ركلات الترجيح ولكن نستعد لها.. وهذا موقف جيمس وكانتي

تحدث جراهام بوتر مدرب تشيلسي عن مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "أتفق أنها مباراة كبيرة وفرصة لنصبح ضمن آخر 8 في دوري أبطال أوروبا. ستكون ليلة مميزة، ونحاول التفكير بشكل إيجابي".

وأضاف "المعنويات تحسنت بعد الفوز على ليدز يونايتد ولكننا نواجه تحديا كبيرا. في موقفنا الحالي يجب أن نرحب بالضغط".

وعن أخبار الفريق ولاعبيه قال: "سنأخذ القرار بشأن ريس جيمس غدا. كريستيان بوليسيتش في القائمة، أما نجولو كانتي فلا يزال الوقت مبكرا".

وواصل "الجماهير يحق لها أن تكون رأيها الخاص لأنهم يعانون مثلنا. حظينا بدعم مذهل. إنهم يريدون تأهل الفريق، ونريد أن نجعل الأمور صعبة على دورتموند وهم سيساعدوننا في ذلك".

وأوضح بوتر "يجب أن نلعب جيدا ونتحلى بالإيجابية. فنحن نلعب أمام فريق كبير وفي موقف جيد بالنظر للانتصارات التي حققها مؤخرا".

وأخيرا عن التدريبات الخاصة بشأن ركلات الترجيح قال: "اللاعبون يتدربون دائما ونحن مستعدون لهذا الأمر لأنه وارد الحدوث. نريد إنهاء الأمر قبل ذلك ولكن إذا لم يحدث، يجب أن نجد طريقا للعبور".

واختتم "كاي هافيرتز هو مسدد ركلات الجزاء الأول بعد رحيل جورجينيو".

وانتقل جورجينيو إلى أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الأخير.

وخسر تشيلسي ذهابا أمام بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك معقل الأخير بهدف دون رد سجله كريم أديمي.