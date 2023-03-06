كرة يد - الأهلي البحريني يتعاقد مع كريم هنداوي
الإثنين، 06 مارس 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي الأهلي البحريني لكرة اليد تعاقده مع الحارس كريم هنداوي قادما من الزمالك للمشاركة مع الفريق في بطولة الخليج للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد.
ووصل هنداوي إلى البحرين اليوم الاثنين وكان في استقباله مدير الفريق الأول فاضل الساري.
ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بجانب الشارقة الإماراتي والكويت الكويتي والصفا السعودي.
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وتضم المجموعة الأولى النجمة البحريني، والعربي القطري، وأهلي سداب العُماني، والسالمية الكويتي.
وتقام البطولة في البحرين بشهر مارس الجاري، ويصعد صاحب أول مركزين إلى الدور نصف النهائي.
النجمة هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في السعودية.
يذكر أن نادي النجمة اللبناني أعلن في وقت سابق تعاقده مع الثنائي حسن قداح وأحمد الأحمر للمشاركة في البطولة.
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