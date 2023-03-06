مؤتمر فيليكس: اسمي لا ينطق هكذا.. لا أعرف لماذا يخطئون فيه

تحدث جواو فيليكس لاعب تشيلسي المعار من أتلتيكو مدريد عن مباراة الفريق المقبلة أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

كما كشف اللاعب البرتغالي عن الخطأ في نطق اسمه طوال هذا الوقت، موضحا أنه "فيليش" وليس "فيليكس".

وقال فيليكس في المؤتمر الصحفي: "الكل يقول فيليكس، حتى في إسبانيا. فقط في البرتغال ينطقون الاسم بشكل صحيح. لا أعرف لماذا، إنه نطقه ليس صعبا".

وعن المباراة قال البرتغالي: "لا نشعر بأي ضغط، فهذا عملنا. يجب أن نستمتع وأن نفوز بالمباريات. مستويات ثقتنا عالية للغاية ويجب أن نفوز".

وأضاف "إذا فعلنا الأشياء بشكل صحيح سنفوز. أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا، والكل يحب ذلك أيضا. إنها مسابقة مميزة وأتمنى أن نتمكن من الاحتفال بعد 90 دقيقة".

وعن طرده في مباراته الأولى مع تشيلسي قال فيليكس، أو فيليش كما أوضح: "ليس من الطبيعي بالنسبة لي أن أتلقى بطاقة حمراء. إنها الثانية طوال مسيرتي".

وواصل "كنت ألعب جيدا وأحب اللعب مع الفريق، للأسف أظهر لي الحكم هذه البطاقة ولكنها كرة القدم، تلك الأشياء يمكنها الحدوث".

وأوضح "ما جعل الأمور أسوأ حقيقة كونها مباراتي الأولى. الفريق كان جيدا معي، وكان من السهل أن أعيش مع تلك اللحظة".

وأخيرا عن حاجته للإعارة والخروج من أتلتيكو قال: "أعتقد أني كنت بحاجة لذلك. حين تركت أتلتيكو كنت أعتقد أن هذا جيدا لي وللفريق. كان الخيار الأفضل أن أحاول فعل شيئا مختلفا".

وخسر تشيلسي ذهابا أمام بوروسيا دورتموند في سيجنال إيدونا بارك معقل الأخير بهدف دون رد سجله كريم أديمي.