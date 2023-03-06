"سنخوض مباراة فاركو من أجل النادي وجماهيره".. بيان مشترك من لاعبي الإسماعيلي

أصدر 28 لاعبا في الإسماعيلي بيانا مشتركا للرد على أخبار امتناعهم عن تدريبات الفريق استعدادا لمباراة فاركو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي، خلفا للرئيس السابق يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته رفقة كامل مجلسه.

وجاء بيان لاعبي الإسماعيلي كالتالي:

ليس من أجل كسب تعاطف أحد أو خوض في تفاصيل الأزمات التي يمر بها كل لاعب داخل الفريق. لم نقم بالتمرد أو الامتناع عن التمرين يوم أمس.

كل ما في الأمر أنه كان يوم أمس ميعاد صرف جزء من مستحقاتنا التي ارتضينا بها تقديرا لظروف النادي الإسماعيلي وهو من مقدم العقد لمستحقات الموسم الحالي الذي لم نحصل عليه كاملة حتى الآن وليس كما قيل.

وتم تهميش مستحقات الموسم الماضي المقدرة في نسبة المشاركة كاملة إذ لم نحصل على مستحقاتنا منذ سبعة أشهر ووجود شيكات من الموسم الماضي لم يتم صرفها حتى الآن.

وفقط بعض اللاعبين الوافدين هذه السنة هم الذين حصلوا على نسبة من مقدم التعاقد على حسب اتفاقهم مع النادي وباقي لهم مستحقات منها أيضا.

فجميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وفقا للعقد المبرم بين اللاعب والنادي.

وانتظرنا أن يقوم أحد من المسئولين بالقدوم والتحدث معنا لأهمية الفترة التي يمر بها نادينا وصعوبة الموقف وضيق الوقت ولم يحدث أي تغيير.

ودائما يتم تصدير للرأي العام في إسماعيلية أن اللاعبين هم من يفتعلون المشاكل، وهذا غير صحيح بالمرة والحقيقة هي أن اللاعبين هم من يقدمون دائما الحلول تقديرا لظروف النادي التي يمر بها ويتحملون رغم ظروفهم الصعبة كل هذه المشاكل دون التحدث تقديرا للموقف الصعب الذي يمر به النادي.

سنخوض المباراة القادمة بكل قوة وإصرار لتحسين وضع الفريق فقط من أجل النادي وجمهوره، ولكن هذه الأزمة ستستمر إذا لم يكن هناك حل واضح لهذه المشكلة الكبيرة والتي تؤثر على وضع النادي.

ماذا حدث؟

امتناع عن التدريبات

علم FilGoal.com أمس الأحد سبب رفض لاعبي الإسماعيلي للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم الأحد، حيث قرروا عدم التدرب لحين الحصول على مستحقاتهم.

وحتى الآن لا تزال هناك مستحقات متبقية للاعبين من الموسم الماضي، بينما تحدثوا مرارا عن سوء الوضع الاقتصادي في ظل تأخر المستحقات.

آخر تلك الوقائع إعلان اللاعب محمد حسن عن بيعه لسيارته الشخصية بسبب الوضع الراهن.

وقال مصدر من الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة الحالي لم يحصل على دعم من أي جهة".

وأضاف "لقد دفع أعضاء المجلس 14 مليون جنيه من أموالهم الشخصية، وبالفعل وفروا بهذا المبلغ الدفعة الأولى التي تساوي 20% من قيمة الرواتب".

وأوضح "أتى موعد تسديد الدفعة الثانية (20% أيضا) ولكن تعذر سدادها، ولكن المجلس سيتصرف لتوفيرها سريعا".

بيان وعقوبات

وأصدر النادي بعدها بيانا قويا قرر فيه خصم نسبة 10% من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن حضور التدريبات وإحالتهم للتحقيق بالإضافة لتصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي

"ببالغ من الإستياء والغضب تابع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبوبكر الحديدي ما بدر من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في سابقة هي الأولى من نوعها تحدث للنادي منذ نشأته، بامتناعهم عن خوض مران اليوم مُتعمدين رغم الوضع السىء للفريق بجدول ترتيب مسابقة الدوري وقبل مباراة حاسمة ومصيرية للفريق بعد يومين ورغم أنه سبق وأن غض المجلس البصر عما بدر منهم في عهد الجهاز الفني السابق من تعمدهم التأخر عن أداء إحدى التدريبات فى الموعد المحدد بدءه بعد ساعتين من موعده الأصلي وذلك خلال فترة التوقف عقب مباراة الاتحاد بالإسكندرية، اعتراضا منهم عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

"سعى المجلس منذ الوهلة الأولي لفرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول فور توافر السيولة المالية وفى حدود المتاح رغم عدم حصول النادي على أي دعم مالي حتى الآن وتم صرف جزء من مستحقاتهم مع الوعد بصرف باقي الدفعات فور توفر سيولة مالية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه

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وتابع المجلس التصرف غير المسئول من لاعبي الفريق الأول فى هذا التوقيت الحرج، رافضا سياسة لي الذراع وبناء عليه انتهي بالإجماع إلى مايلي:

- خصم نسبة (10%) من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن خوض مران اليوم.

- إحالة هؤلاء اللاعبين للتحقيق تحت إشراف طاهر الشافعي عضو مجلس الإدارة.

- تصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول لنهاية الموسم وذلك اعتبارا من الغد.

وفي ذات السياق يشدد المجلس على جميع لاعبي الفريق بعدم تناول أخبار النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو نشر مايسىء إليه سواء تصريحا أو تلميحا وكل من يخالف ذلك سيعاقب بالخصم من مستحقاته وفقا للائحة.

يؤكد المجلس على احترام عقود جميع اللاعبين وأنهم سيحصلون علي كل مستحقاتهم فور توفر السيولة المالية ولكن في إطار الاحترام لمبادئ وقيم النادي.

في النهاية يؤكد المجلس علي أنه لم يسبق وأن توقفت مسيرة النادي الإسماعيلي طوال تاريخه على لاعب بعينه أو عدة لاعبين.

ونهيب بجماهير النادي الوفية الإلتفاف حول الفريق الأول والوقوف خلف النادي فى هذه الفترة العصيبة".

توضيح الأمور

رفض أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي غياب اللاعبين عن مران أمس الأحد ووصفه بالتمرد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي أنه سيتم التصدي لأي محاولة تمرد كما وضح من بيان مجلس إدارة النادي.

وكشف خليل عن جلسة بين حمزة الجمل المدير الفني واللاعبين اليوم الإثنين من أجل حل الأمر.

وقال أسامة خليل لـ FilGoal.com: "عقد الجمل جلسة مع لاعبي الإسماعيلي بعد تغيبهم عن مران أمس وطالبهم بالتكاتف من أجل النادي في تلك المحنة".

وأضاف "ما حدث من غياب عن التدريبات أمر مرفوض وسيتم مواجهته بشكل حاسم، الفريق في المركز قبل الأخير ويجب على اللاعبين تقديم مستوى جيد للابتعاد عن المراكز التي لا تليق باسم وحجم نادي الإسماعيلي".

وكان لاعبو الإسماعيلي قد رفضوا خوض تدريبات الفريق أمس الأحد لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وكشف أسامة خليل "حصل لاعبو الإسماعيلي على 30% من قيمة عقودهم منذ تولي المجلس المؤقت قيادة النادي وهو ما لم يحدث في بعض الأندية الأخرى".

وتابع "كنا ننتظر صرف ما يقارب من 10 ملايين جنيه خلال الأيام الماضية وهو ما لم يحدث لظروف خارجة عن إرادتنا وتسببت في عدم حصول اللاعبين على ما وعدنا به ولكن من المنتظر حل الأمر قريبا".

وشدد المتحدث الرسمي للنادي "لم يتلق مجلس الإدارة دعم مادي ويتم جمع المستحقات من نفقتهم الشخصية".

واختتم خليل تصريحاته "أتمنى من الجميع التكاتف من أجل تخطي تلك المحنة التي لا تليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي".