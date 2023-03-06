إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر بعد الفوز على تونس بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين في ملعب هيئة قناة السويس، ليتأهل منتخب السنغال إلى النهائي منتظرا الفائز من نيجيريا وجامبيا.

ثلاثية فوز السنغال جاءت عن طريق بابي ديمبا في الدقيقة 7، ولامين كامارا في الدقيقة 17.

وأضاف كامارا الهدف الثاني له والثالث للسنغال في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي لاعب الأهلي مع منتخب تونس من بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

ويلعب منتخب تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مواجهة نيجيريا وجامبيا.