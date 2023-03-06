إفريقيا للشباب - بمشاركة الضاوي.. السنغال إلى النهائي بثلاثية في شباك تونس

الإثنين، 06 مارس 2023 - 18:02

كتب : FilGoal

منتخب السنغال للشباب

تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر بعد الفوز على تونس بثلاثية دون رد.

وأقيمت المباراة بين المنتخبين في ملعب هيئة قناة السويس، ليتأهل منتخب السنغال إلى النهائي منتظرا الفائز من نيجيريا وجامبيا.

ثلاثية فوز السنغال جاءت عن طريق بابي ديمبا في الدقيقة 7، ولامين كامارا في الدقيقة 17.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو

وأضاف كامارا الهدف الثاني له والثالث للسنغال في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي لاعب الأهلي مع منتخب تونس من بداية المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

ويلعب منتخب تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع الخاسر من مواجهة نيجيريا وجامبيا.

كأس أمم إفريقيا للشباب منتخب السنغال للشباب
نرشح لكم
إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي أحمد نادر: صُدمت لعدم مشاركتي في بطولة إفريقيا للشباب.. وحدثت أزمات كثيرة للمنتخب تونس إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مجنونة أمام الكونغو النهضة مستمرة.. جامبيا تكتسح جنوب السودان وتمر إلى المربع الذهبي لأمم إفريقيا للشباب أمم إفريقيا للشباب - نيجيريا إلى نصف النهائي بهدف عكسي في طريق جنوب السودان أمم إفريقيا للشباب - بهدف شبيه ماني.. السنغال أول المتأهلين لكأس العالم تحت 20 عاما أمم إفريقيا للشباب – مدرب جنوب السودان: درسنا جامبيا جيدا وهدفنا التأهل لكأس العالم
أخر الأخبار
السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر 11 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون 14 دقيقة | الدوري المصري
ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 27 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا تحت 20 - ضربة كبرى.. أستراليا تفوز على قطر بتسعة أهداف 53 دقيقة | آسيا
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مجموعة الأهلي - الهلال (1) (0) القطن.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون ساعة | الكرة المصرية
تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني