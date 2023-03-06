سجل بطريقة رائعة وصنع.. عبد الرحمن البانوبي رجل مباراة الداخلية وغزل المحلة

الإثنين، 06 مارس 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - هدف بركات حجاج

حصل عبد الرحمن البانوبي لاعب الداخلية على جائزة رجل مباراة فريقه ضد غزل المحلة.

وحقق الداخلية الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وصنع البانوبي الهدف الأول للداخلية والذي سجله سمير فكري، قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 46 بطريقة مارادونية بعد أن مر من أكثر من لاعب.

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وأصبح البانوبي هو عاشر لاعب من الداخلية يحصل على جائزة رجل المباراة خلال الموسم الحالي والمرة الأولى الشخصية بالنسبة له.

وسجل البانوبي هدفه الثاني في الدوري منذ بداية الموسم الحالي كما صنع ثالث أهدافه.

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ماذا قدم البانوبي خلال المباراة

لعب: 59 دقيقة.

التسديدات: 1.

التمريرات المفتاحية: 1.

سجل: 1.

صنع: 1.

التمريرات: 17/14 بنسبة دقة 82%.

المراوغات: 5/6: بنسبة نجاح 83%.

لمس الكرة: 29.

إبعاد الكرة: 1.

الفوز رفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 20 في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 27 في المركز السابع.

غزل المحلة الداخلية الدوري المصري عبد الرحمن البانوبي
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