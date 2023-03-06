غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر شهر مارس الجاري والذي يلعب خلاله الفراعنة ضد مالاوي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويلعب منتخب مصر مرتين ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

وشهدت القائمة غياب محمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" بسبب الإصابة.

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كما عاد سام مرسي للظهور من جديد مع منتخب مصر بعد فترة من الغياب.

وجاءت قائمة المحترفين التي أعلنا البرتغالي روي فيتوريا كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة

طارق حامد – اتحاد جدة

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور

سام مرسي – إبسويتش تاون

أحمد حمدي – مونتريال

مصطفى محمد – نانت

عمر مرمويش – فولفسبورج

إمام عاشور – ميتيلاند

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد موعد مباراة مصر مع مالاوي في في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وستقام المباراة يوم 24 مارس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لإستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتقام مباراة الجولة الرابعة على ملعب ليلونجوي بينجو الوطني في عاصمة مالاوي يوم 28 مارس المقبل.

وتقام المباراة في الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي لمالاوي، وهو نفس التوقيت المحلي للقاهرة.

وستتزامن المباراة مع سابع أيام شهر رمضان.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات رفقة إثيوبيا وغينيا كوناكري.

وفازت مصر في المباراة الأولى على غينيا بهدف دون رد في 5 يونيو الماضي.

ثم خسرت مصر بهدفين دون رد أمام إثيوبيا في الجولة الثانية في التاسع من نفس الشهر، ليرحل إيهاب جلال بعدها عن تدريب الفراعنة.

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