6 مباريات دون فوز.. هدف "مارادوني" ينصر الداخلية على غزل المحلة

فاز الداخلية على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في استاد بتروسبورت، بالجولة 21 للدوري المصري.

وتقدم الداخلية بواسطة سمير فكري وعبد الرحمن السكران، فيما سجّل أحمد الشيخ هدف غزل المحلة الوحيد.

ليرفع الداخلية رصيده إلى 20 نقطة ويتقدّم إلى المركز 13. فيما تجمّد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز السابع.

وأكمل المحلة 6 مباريات متتالية دون فوز لأول مرة هذا الموسم.

ولم يفز المحلة منذ انتصاره على الزمالك يوم 24 يناير، إذ خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرتين.

السكران أساسي

لثاني مرة هذا الموسم والأولى مع الداخلية، شارك عبد الرحمن السكران أساسيًا، وذلك بعد انضمامه معارًا من سيراميكا كليوباترا في يناير الماضي.

فيما أبقى علاء عبد العال مهاجمه النيجيري رشيد أحمد على مقاعد البدلاء.

في المقابل، واصل عبد الباقي جمال الاعتماد على الثلاثي الهجومي أحمد الشيخ وحازم مرسي وجابرييل أوروك.

التشكيل - رشيد على دكة بدلاء الداخلية.. والنادري والشيخ يقودان غزل المحلة#في_الدوري pic.twitter.com/73H3NqvMPW — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2023

بداية قوية

مرت 12 ثانية فقط قبل أن يضطر الجهاز الطبي لدخول أرض الملعب بسبب سقوط أحمد سيد عبد النبي عقب اصطدام مع حارس مرماه عماد السيد.

لكن لحظة الحقيقة في الشوط الأول حلت في الدقيقة 20 بانطلاقة عبقرية من عبد الرحمن السكران بالجهة اليسرى، قبل أن يرسل عرضية قابلها اقلائد سمير فكري مسجلًا الهدف الأول.

ورفع فكري رصيده إلى 5 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، إذ عاد لللتسجيل بعد غياب 3 مباريات.

الفرصة سنحت لـ فكري لمضاعفة النتيجة بعد مرور 3 دقائق فقط عندما انفرد بالمرمى، لكنه أنهى الهجمة بشكل غريب لتستقر الكرة في يد الحارس عمرو شعبان.

الداخلية بحث عن هدفٍ ثانٍ بتسديدة آلان تشامبادي القوية في الدقيقة 24، لكنها جاورت القائم.

مع بداية الشوط الثاني دخل عبد الرحمن عاطف وإبراهيما كونيه بدلا من محمد بازوكا وحازم مرسي.

لكن الرد جاء عكسيا، إذ احتاج الداخلية حوالي نصف دقيقة فقط بعد استئناف اللعب ليهز الشباك بواسطة السكران الذي تلاعب بدفاع الداخلية بأكمله قبل أن يسجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.

لكن بعد مراجعة اللقطة لمدة 4 دقائق، أقرت تقنية الفيديو صحة الهدف وأعلنت عن أجمل أهداف الدوري المصري هذا الموسم.

وبذلك يسجل السكران أول هدف له في مسيرته بالدوري المصري الممتاز.

المدرب عبد العال تدخل على الفور ودفع بالثلاثي رشيد أحمد ومحمود طلعت ومؤمن عاطف، بدلا من السكران وفهد جمعة وتشامبادي.

في المقابل شارك محمود علاء وتشارليز إكبينيونج بدلا من أحمد رضا وأوروك الحاضر الغائب.

دخول رشيد في تشكيل الداخلية لم يأت بإيجابيات في هجوم أصحاب الأرض، بل حضر بتأثير عكسي.

في الدقيقة 85 عاد الحكم لمراجعة ركلة جاء محتملة بعد لمسة يد على رشيد، وبالفعل احتسب ركلة جزاء.

لينبري أحمد الشيخ المتخصص وينفذ بنجاح ويسجل هدف تقليص الفارق قبل 4 دقائق على النهاية، رافعًا رصيده إلى 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري المصري.

الفرصة سنحت لـ رشيد للتسجيل بعدها مباشرةً، لكن تسديدته جاورت القائم.