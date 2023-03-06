التشكيل - جريندو يقود هجوم المصري.. وسمير على مقاعد بدلاء طلائع الجيش

يقود محمد عبد اللطيف جريندو هجوم المصري أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ويستضيف ملعب برج العرب مباراة الفريقين في مسابقة الدوري.

ويجلس الثنائي كريم العراقي ومحمود جاد على مقاعد بدلاء المصري.

بينما يقود محمود وادي هجوم طلائع الجيش ويتواجد أحمد سمير على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عماد - عماد بو بكر - عمرو موسى - حسين السيد

الوسط: زياد كمال - إسلام عطية - حسن علي - عبد الرحيم دغموم - عمرو المرسي.

الهجوم: محمد جريندو

دكة البدلاء: محمود جاد - كريم العراقي - عمرو السعداوي - إلياس الجلاسي - إسلام أبو سليمة - إيزي إيميكا - حسام جريشة - عبده يحيى - حسام حسن.

بينما تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد متعب - أحمد أيمن منصور - خالد سطوحي - عبد الرحمن زولا.

الوسط: فريد شوقي - السيد أبو أمنة - مصطفى الخواجة - كريم طارق - عبد الله أوجوفيني.

الهجوم: محمود وادي.

دكة البدلاء: محمد شعبان - خالد قمر - أحمد سمير - علي حمدي - محمد شريف حتحوت - محمد سمير - محمد شحاتة - بول جوليوس - محمد دياب.

ويغيب كل من محمد فتح الله لتراكم البطاقات الصفراء وعبد الرحمن شيكا للإصابة بينما إسلام محارب ومحمود وحيد وحسن مجدي وخالد عوض لأسباب فنية.

ويغيب مروان حمدي مهاجم الفريق عن المباراة بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة ضد إنبي.

ويحتل المصري المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

أما طلائع الجيش فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

وتعرض الفريق العسكري للخسارة في ثلاثة من آخر خمس مباريات خاضهم الفريق.