الإسماعيلي لـ في الجول: جلسة بين الجمل واللاعبين.. وحقيقة المستحقات المتأخرة

الإثنين، 06 مارس 2023 - 16:01

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي

رفض أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي من غياب اللاعبين عن مران أمس الأحد ووصفه بالتمرد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإسماعيلي أنه سيتم التصدي لأي محاولة تمرد كما وضح من بيان مجلس إدارة النادي.

وكشف خليل عن جلسة بين حمزة الجمل المدير الفني واللاعبين اليوم الإثنين من أجل حل الأمر.

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وقال أسامة خليل لـ FilGoal.com: "عقد الجمل جلسة مع لاعبي الإسماعيلي بعد تغيبهم عن مران أمس وطالبهم بالتكاتف من أجل النادي في تلك المحنة".

وأضاف "ما حدث من غياب عن التدريبات أمر مرفوض وسيتم مواجهته بشكل حاسم، الفريق في المركز قبل الأخير ويجب على اللاعبين تقديم مستوى جيد للابتعاد عن المراكز التي لا تليق باسم وحجم نادي الإسماعيلي".

وكان لاعبو الإسماعيلي قد رفضوا خوض تدريبات الفريق أمس الأحد لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وكشف أسامة خليل "حصل لاعبو الإسماعيلي على 30% من قيمة عقودهم منذ تولي المجلس المؤقت قيادة النادي وهو ما لم يحدث في بعض الأندية الأخرى".

وتابع "كنا ننتظر صرف ما يقارب من 10 ملايين جنيه خلال الأيام الماضية وهو ما لم يحدث لظروف خارجة عن إرادتنا وتسببت في عدم حصول اللاعبين على ما وعدنا به ولكن من المنتظر حل الأمر قريبا".

وشدد المتحدث الرسمي للنادي "لم يتلق مجلس الإدارة دعم مادي ويتم جمع المستحقات من نفقتهم الشخصية".

واختتم خليل تصريحاته "أتمنى من الجميع التكاتف من أجل تخطي تلك المحنة التي لا تليق باسم وتاريخ النادي الإسماعيلي".

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي، خلفا للرئيس السابق يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته رفقة كامل مجلسه.

وقرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خصم نسبة 10% من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن حضور التدريبات وإحالتهم للتحقيق بالإضافة لتصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب.

ويلعب الإسماعيلي في الخامسة من مساء الأربعاء أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.

الإسماعيلي الدوري المصري
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