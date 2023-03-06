نفاد تذاكر كلاسيكو اتحاد جدة والنصر.. وأعلى دخل في تاريخ الدوري السعودي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 15:56

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

نفدت كل التذاكر الخاصة بمباراة الكلاسيكو السعودي بين اتحاد جدة والنصر، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر ضمن الجولة 20 من المسابقة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس المقبل.

وشهد الموقع الالكتروني لبيع تذاكر الكلاسيكو إقبالا كبيرا منذ الدقائق الأولى لطرحها مما أسهم في نفادها في أقل من 24 ساعة.

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وتتوقع إدارة نادي الاتحاد أن تحصل على أعلى دخل من الحضور الجماهيري في تاريخ الدوري السعودي، حسب التقرير.

فقد رفعت سعر تذكرة الدرجة الموحدة من 50 ريالا إلى 100 ريال بنسبة 100%.

فيما تبلغ قيمة التذكرة الفضية 1000 ريال، والتذكرة الذهبية 2000 ريال.

ويسع ملعب الجوهرة المشعة نحو 62 ألف متفرج.

واستغلت إدارة اتحاد جدة الصراع بين الفريقين على لقب الدوري، وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر لترفع أسعار التذاكر.

إلى ذلك، يقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.

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