موندو ديبورتيفو: برشلونة يتواصل مع لابورت الراغب في الرحيل عن مانشستر سيتي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي

تواصل نادي برشلونة مع أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي لبحث إمكانية ضمه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لابورت يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي.

وفقد لابورت مركزه الأساسي في كتيبة بيب جوارديولا، ويبحث عن تغيير الأجواء والانتقال إلى نادٍ آخر.

وأشار التقرير إلى أن أولوية لابورت حال رحيله عن مانشستر سيتي، سيكون الانضمام إلى برشلونة.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين تواصلا بالفعل، وعبّر لابورت عن انفتاحه بشأن اللعب لـ برشلونة.

ولا يضم برشلونة في صفوفه قلب دفاع يلعب بالقدم اليسرى، ويعتمد المدرب تشافي هيرنانديز في هذا الدور على ماركوس ألونسو الذي يلعب كظهير أيسر في الأساس.

ويحتاج برشلونة إلى التأكد من قدرته ماليًا على إتمام الصفقة بما لا يخالف سقف الرواتب وقوانين اللعب المالي النظيف.

ويمتد عقد لابورت مع مانشستر سيتي حتى صيف 2025، مما يضع مانشستر سيتي في موقف قوي هذا الصيف حال دخول برشلونة في مفاوضات معه.

وذكرت عدة تقارير أن مانشستر سيتي يرغب في ضم الكرواتي يوشكو جوارديول، مما سيزيد من صعوبة موقف لابورت.

وخاض لابورت 15 مباراة فقط هذا الموسم مع مانشستر سيتي، منها 11 فقط كأساسي.

ويعتمد جوارديولا في قلب الدفاع على مانويل أكانجي، وروبن دياش، وناثان آكي، في وجود جون ستونز أيضًا، مما يصعّب المنافسة على لابورت.

وبدأ لابورت مسيرته في أتليتك بلباو، وانتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2018 مقابل 65 مليون يورو.

وخاض لابورت 170 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 4 وفاز معه بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

وبدأ لابورت -المولود في فرنسا- تمثيل منتخب إسبانيا منذ عام 2021، وخاض من وقتها 19 مباراة دولية.

المدافع صاحب الـ28 عامًا خاض 3 من 4 مباريات لعبتها إسبانيا في كأس العالم 2022.

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