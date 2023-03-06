أمم إفريقيا للشباب - كريستو أساسي مع تونس ضد السنغال في نصف النهائي

الإثنين، 06 مارس 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

محمد الضاوي كريستو مع منتخب تونس للشباب

يبدأ محمد الضاوي كريستو في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس تحت 20 عاما لمواجهة السنغال في أمم إفريقيا للشباب.

ويلعب منتخب تونس أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وساهم الضاوي في تأهل بلاده إلى نصف النهائي وبالتالي الصعود إلى منافسات كأس العالم للشباب.

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ويلعب الرباعي تونس والسنغال ونيجيريا وجامبيا في منافسات كأس العالم 2023 بإندونيسيا بعد التأهل إلى المربع الذهبي في أمم إفريقيا للشباب.

وسجل كريستو هدف تأهل تونس إلى ربع النهائي بعد التغلب على زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات.

ونجح منتخب تونس للشباب في التأهل إلى نصف النهائي بعد مباراة ماراثونية أمام الكونغو.

وخطف شباب تونس التعادل في الثواني الأخيرة من الشوطين الإضافيين بعد التأخر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح نسور قرطاج في التأهل عقب الفوز بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح وسجل الضاوي تسديدته بنجاح.

ووصلت تونس إلى المربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخها والثانية على التوالي بعد أن حلت ثانية في 1985، ورابعة في 2021.

وكان كريستو قد انضم إلى صفوف الأهلي المصري في يناير الماضي ضمن صفقات سوق الانتقالات الشتوية.

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