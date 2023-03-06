انتهت في الدوري المصري - الداخلية (2) (1) غزل المحلة.. فوز ثمين

يحل غزل المحلة ضيفا على الداخلية في الجولة 21 للدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

--------------

نهاية المباراة

ق.88 رشيد يهدر هدفا مؤكدا لقتل المباراة

ق.87 أحمد الشيخ يسجل هدف المحلة الأول من ركلة جزاء

ق.85 احتساب ركلة جزاء لغزل المحلة بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على رشيد أحمد

ق.49 جووووول احتساب الهدف بواسطة تقنية الفيديو

ق.46 هدف غير محتسب بداعي التسلل بعد عمل فردي غير عادي من عبد الرحمن السكران

ق.46 دخول عبد الرحمن عاطف وإبراهيما كوني في صفوف المحلة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.24 تسديدة قوية من آلان تشامبادي لكنها تجاور القائم

ق.23 فرصة هائلة ضائعة من الداخلية بتسديدة ضعيفة لـ سمير فكري

ق.20 جووووول سمير فكري يسجل الهدف الأول للداخلية بعد عمل رائع من عبد الرحمن السكران

ق.1 إصابة أحمد سيد عبد النبي في الرأس بعد مرور 12 ثانية بعد اصطدام بـ عماد السيد

بداية المباراة

المباراة تنطلق في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة