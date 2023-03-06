التشكيل - رشيد على دكة بدلاء الداخلية.. والنادري والشيخ يقودان غزل المحلة

الإثنين، 06 مارس 2023 - 14:12

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن فريقا الداخلية وغزل المحلة عن تشكيل الفريقين قبل المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.

ودفع علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية بالثنائي عبد الرحمن السكران وفهد جمعة في التشكيل الأساسي.

بينما يتواجد أحمد رشيد على مقاعد بدلاء الفريق.

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أما غزل المحلة فيقوده الثنائي أحمد النادري وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الداخلية كالآتي:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.

الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.

الهجوم: فهد جمعة

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.

بينما تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: أحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر

الوسط: محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري

الهجوم: أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي

دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 27 نقطة وتعرض الفريق لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات.

أما الداخلية فيأتي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

غزل المحلة الداخلية الدوري المصري التشكيل
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