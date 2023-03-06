"قرار مؤلم ولكنه صحيح".. ألديرفيرلد ينهي مسيرته مع منتخب بلجيكا

أعلن توبي ألديرفيرلد لاعب رويال أنتويرب، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلجيكا.

توبي ألديرفيريلد النادي : رويال أنتويرب بلجيكا

وتراجع ألديرفيرلد عن قراره بالاستمرار مع الشياطين الحمر الذي أعلن عنه عقب كأس العالم، وأوقف مسيرته الدولية عند 127 مباراة مع بلجيكا.

ونشر ألديرفيرلد مقطع فيديو عبر حسابه في تويتر وقال فيه:

"في طفولتي حلمت بتمثيل المنتخب الوطني، وأنا ممتن للغاية بتحقيق هذا الحلم، وبعد مرور 14 عامًا، أستطيع النظر إلى 127 مباراة دولية، 3 كؤوس عالم، وبطولتي يورو واللحظات الرائعة التي لا تُحصى، وبكثير من الألم في قلبي، أعلن اعتزالي اللعب الدولي. أعطيت كل ما لدي بدنيا وذهنيا منذ ظهوري الأول في 2009. الآن حان الوقت لقضاء وقت أكثر مع عائلتي الرائعة وأن أركز على مسيرتي مع رويال أنتويرب.

إنه قرار صعب للغاية لكنه الأصح لي في اللحظة الراهنة ، أود أن أشكر كل لاعبي ومدربي منتخب بلجيكا على اللحظات التي لا تُنسى وتشاركناها معا، دونكم لم يكن أي من هذا ممكنا.

أود توجيه الحديث إلى جمهور بلجيكا: أينما ذهبنا، كنتم معنا، شكرا على دعمكم، لن أنساكم أبدا".

Bedankt allemaal - Merci à tous - Thank you all. 🖤💛❤️ pic.twitter.com/BsVTWjvcYZ — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) March 6, 2023

وسجل ألديرفيرلد 5 أهداف في 127 مباراة دولية، وساهم في فوز بلجيكا بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018.

ولعب ألديرفيرلد كل الدقائق الممكنة لـ بلجيكا في كأس العالم 2022، لتكون مباراته أمام كرواتيا هي الأخيرة له في مسيرته الدولية.

وبدأ ألديرفيرلد مسيرته في أياكس أمستردام، ولعب لاحقًا لـ أتليتكو مدريد، وساوثامبتون، وتوتنام هوتسبير، والدحيل القطري، قبل أن ينضم لـ رويال أنتويرب مطلع الموسم الجاري.

وكان إدين هازارد قد أعلن اعتزاله دوليا من منتخب بلجيكا عقب توديع كأس العالم من الدور الأول.