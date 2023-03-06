كرة يد - بطل العالم 2005.. باستور مديرا فنيا لـ منتخب مصر

الإثنين، 06 مارس 2023 - 13:11

كتب : محمد سمير

خوان كارلوس باستور

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين خوان كارلوس باستور مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا لمواطنه روبرتو جارسيا باروندو.

وكان باروندو قد رحل عن قيادة منتخب مصر عقب منافسات كأس العالم في يناير الماضي.

وسبق وتولى باستور قيادة منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2004 إلى 2008.

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وتوج باستور مع الماتادور الإسباني بلقب كأس العالم في 2005 والتي أقيمت في تونس.

كما حقق باستور مع منتخب إسبانيا فضية يورو 2006 وبرونزية أولمبياد بكين 2008.

ويتولى باستور حاليا قيادة نادي سيجيد المجري وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عن الدخول في مفاوضات مع كل من النرويجي جلين سولبرج مدرب منتخب السويد وجوردي ريبيرا مدرب منتخب إسبانيا والأيسلندي سيجوردسون مدرب منتخب اليابان لتولي قيادة الفريق.

وأشار صلاح إلى أن اختيار باستور جاء بسبب امتلاكه خبرات كبيرة على مستوى المشاركات الأولمبية والمونديالية.

وأتم الاتحاد المصري اتفاقه مع باستور لقيادة منتخب مصر لمدة عام ينتهي بنهاية الدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وتم تحديد الهدف من تعاقد منتخب مصر مع باستور وهو تحقيق ميدالية خلال منافسات أولمبياد 2024 في باريس.

ويتولى باستور قيادة سيجيد المجري منذ عام 2013 وحتى الآن.

وتوج الإسباني مع الفريق المجري بلقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرة واحدة والدوري الأوروبي مرة واحدة.

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