النصر يستعيد محترفه الإسباني قبل الكلاسيكو ضد اتحاد جدة

استعاد فريق النصر مدافعه الإسباني ألفارو جونزاليس قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة.

ويستقبل الاتحاد ضيفه النصر ضمن الجولة 20 من المسابقة على ملعب الجوهرة المشعة مساء الخميس المقبل.

وخاض ألفارو حصة تدريبية كاملةً للمرة الأولى منذ إصابته في أوتار العضلة الخلفية منتصف شهر يناير الماضي، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وشارك جونزاليس بعد الحصول على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي، علما أنه دخل إلى التدريبات بشكل جزئي الأسبوع الماضي.

بات ظهوره في الكلاسيكو مرهونا بقرار فني من المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الذي ينتظر استعادة مدافعه حساسية الملعب.

وفيما عاد الإسباني، لازم الجناح أيمن يحيى عيادة النادي، مواصلا جلسات علاجه من إصابة في الركبة تعرض لها أمام ضمك، السبت قبل الماضي، ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي.

فيما يتعرف الجهاز الطبي يوم الثلاثاء على إمكانية استدعاء اللاعب لقائمة الكلاسيكو.

إلى ذلك، يقود الحكم الإسباني ماتيو لاهوز القمة السعودية المنتظرة بين اتحاد جدة والنصر في الدوري السعودي، حسب جريدة الشرق الأوسط.

القمة تكتسي بالصراع على لقب المسابقة إذ يحتل النصر الصدارة بفارق نقطتين عن الإتي الوصيف.

يذكر أن الفريق الذي يضم أحمد حجازي وطارق حامد يعد الأكثر طلباً للحكام الأجانب في دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم.

إذ طلب تحكيما أجنبيا في جميع مباريات الفريق حتى الآن، سواء داخل أرضه أو خارجها، ليتولى الحكام الأجانب إدارة 19 مباراة من أصل 19 للفريق حتى الآن في الموسم.

ويعد لاهوز حكماً دولياً منذ 2011، ووصل للقمة في مجال التحكيم حين أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي في 2021.

لاهوز البالغ من العمر 45 عاما أدار 3 مباريات في كأس العالم 2022.

وأدار لاهوز مواجهة قطر والسنغال ومباراة إيران والولايات المتحدة في دور المجموعات، ومواجهة هولندا والأرجنتين في ربع النهائي.