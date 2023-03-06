كرة طائرة - الجمعة انطلاق مراحل خروج المغلوب في دوري الرجال

الإثنين، 06 مارس 2023 - 12:31

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مباريات ربع نهائي مسابقة دوري الرجال بنظام خروج المغلوب.

وتقام منافسات الدوري على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويلعب الزمالك حامل لقب البطولة أمام الاتحاد السكندري، بينما الأهلي يواجه فريق الطيران.

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ولم يخسر الأهلي أي مباراة هذا الموسم بعد تحقيق الفوز في كافة المراحل السابقة التمهيدية والدور الأول وقبل النهائي بنظام المجموعة.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بطريقة Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى قبل النهائي.

وجاء موعد المباريات كالآتي:

الجمعة 10 مارس:

سموحة × سبورتنج (2 عصرا)

الجيش × بتروجت (4 عصرا)

الاتحاد × الزمالك (6 مساء)

الأهلي × الطيران (8 مساء)

السبت 11 مارس:

سبورتنج × سموحة (2 عصرا)

بتروجت × الجيش (4 عصرا)

الزمالك × الاتحاد (6 مساء)

الطيران × الأهلي (8 مساء)

وحال اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الإثنين 13 مارس.

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