رابيو: التأهل لدوري الأبطال أمر حاسم في مستقبلي مع يوفنتوس

اعترف أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس أن تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا أمر حاسم لمستقبله مع النادي.

أدريان رابيو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتعرض يوفنتوس للخسارة أمام روما بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، ويعقد النادي مفاوضات التجديد.

وأشار موقع توتو ميركاتو ويب إلى أن رابيو لن يوقع على تجديد تعاقده في أي وقت قريب.

وقال رابيو في تصريحات لقناة DAZN: "دوري الأبطال مسابقة مهمة".

وشدد "يمكننا التأهل إليها من خلال الدوري الإيطالي أو الدوري الأوروبي".

ويصعد أول أربعة فرق من الدوري الإيطالي إلى أبطال أوروبا، كما يتأهل حامل لقب الدوري الأوروبي إلى المسابقة.

واختتم رابيو تصريحاته "بالتأكيد، التأهل إلى أبطال أوروبا سيكون مهما بالنسبة لمستقبلي".

يوفنتوس يبتعد حاليا بفارق 12 نقطة عن المراكز الأربعة الأولى وذلك بعد خصم الـ 15 نقطة للمحالفات المالية.

ويسعى يوفنتوس لإلغاء العقوبة بعد تقديم استئنافا، ليصبح رصيد الفريق وقتها 50 نقطة في المركز الثاني.

ويتواجد يوفنتوس حاليا في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما ارتفع رصيد روما إلى 47 نقطة في المركز الرابع.

ويستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين.

وكان رابيو قد انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان عام 2019.

وسجل رابيو لاعب وسط يوفنتوس 13 هدفا في 157 مباراة خاضهم مع البيانكونيري.

ويعد رابيو ثاني أكثر لاعبي الوسط تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي برصيد خمسة أهداف وبفارق هدف وحيد عن تون كوبمينيرز لاعب أتالانتا.