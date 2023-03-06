اسكواش - مؤمن ممثل مصر الوحيد.. وثنائي دجلة في نصف نهائي سيدات بلاك بول

تقام مساء اليوم الإثنين منافسات نصف نهائي بطولة بلاك بول لرجال وسيدات الاسكواش المقامة في مصر.

وودع الثنائي علي فرج ونور الشربيني منافسات البطولة من ربع النهائي.

ويعتبر طارق مؤمن ممثل مصر الوحيد في نصف نهائي رجال بلاك بول، بينما الثنائي نوران جوهر وهانيا الحمامي لاعبتي وادي دجلة تأهلن في منافسات السيدات.

وتقام مباريات نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × النيوزلاندية جويل كينج (5:30 مساء)

طارق مؤمن × الويلزي جويل ماكين (6:30 مساء)

هانيا الحمامي × الأمريكية أماندا صبحي (7:30 مساء)

الإنجليزي محمد الشوربجي × البيروفي دييجو إلياس (8:30 مساء)

وكان علي فرج قد خسر أمام محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل في ربع النهائي.

بينما خسرت نور الشربيني أمام الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

وكان الثنائي نوران جوهر والنيوزلاندي بول كول قد حصد لقب النسخة الأخيرة من بطولة بلاك بول.