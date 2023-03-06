أنشيلوتي: الفوز بالدوري ممكن.. ولا يمكن أن يسجل ريال مدريد هدفا في 3 مباريات

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن الفوز بالدوري الإسباني لا يزال ممكنًا.

ريال مدريد تعثر بتعادل جديد أمام مضيفه ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان، بالجولة 24 للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة، أعتقد أننا كنا قادرين على الظهور بشكل مؤثر أكثر على الجانب الهجومي، حظينا بفرص وخرجنا بالكرة جيدًا من الخلف ولعبنا بين الخطوط، لكننا افتقدنا الفاعلية".

وتابع: "الواقع أننا سجلنا هدفا وحيدا في آخر 3 مباريات ومن ركلة ثابتة، من الجلي أننا ينقصنا التسجيل. يجب أن نكون أكثر تأثيرًا وفاعلية وأن نلعب بشكل مباشر أكثر، يمكن أن نسدد من خارج منطقة الجزاء، يجب أن نحسن ذلك، يجب أن نتحسن".

وأشار: "لقد افتقدنا السرعة في التحولات الهجومية، عندما نستعيد الكرة بدلا من نقلها سريعا، ننقلها عدة مرات إضافية. من الجلي أننا نعاني من صعوبات. لأول مرة منذ فترة طويلة لدينا أسبوع بأكمله للتدرب وتحسين عدة عوامل".

وأكمل: "المباراة كانت مفتوحة، نحن بحثنا عن مباراة مفتوحة لأننا رأينا أن التحولات الهجومية يمكن أن تكون مفيدة لنا. سيطرنا أكثر على الكرة في الشوط الثاني وسنحت لنا الفرصة، ولكننا كنا أكثر خطورة والمباراة مفتوحة".

وشرح: "وضعت رودريجو في العمق كصانع ألعاب ليلخلق المشاكل ويتعاون مع فالفيردي، لكن عندما دخل سيبايوس تحوّل رودريجو إلى الجناح".

وشدد: "الفوز بالدوري ممكن، ليس مستحيلًا، ذلك سيكون صعبا ومعقدا، لكن ليس لدينا شك في أننا سنقاتل حتى النهاية".

واعترف: "يجب أن يؤثر غياب الأهداف على الفريق، لكي نتحسن يجب أن يتأثر الفريق، لأن ذلك غير اعتيادي في ريال مدريد، وقبل أيام سجلنا 5 أهداف في أنفيلد".

وبرر عدم الدفع بـ ماركو أسينسيو: "تواجد رودريجو وكريم وفينيسيوس، وأسينسيو لم يلعب لأني اعتقدت أن الثلاثي السابق ذكره يمكن أن يلعب جيدًا. من الصعب شرح سبب عدم مشاركة أسينسيو، كان يمكن الدفع به، لكني فكرت أننا قادرين على البحث عن حلول دونه كذلك".

واعترف: "أنا متأثر أكثر من كوني غاضبًا. هذا الفريق مع هذه الجودة لا مكنه تسجيل هدف في 3 مباريات. اللاعبون متأثرون لأننا نمتلك جودة تسجيل الأهداف".

وأتم: "لم نخسر الدوري بعد. الفارق كبير، لكن علينا القتال حتى النهاية".

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 9 نقاط كاملة قبل 14 مباراة على نهاية المسابقة.