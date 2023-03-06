خصم وتحقيق وتصعيد للشباب.. قرارات قوية من الإسماعيلي بعد امتناع اللاعبين عن التدريبات

أصدر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة أبو بكر الحديدي بيانا قويا ضد ما بدر من لاعبي الفريق الأول.

وكان لاعبو الإسماعيلي قد رفضوا خوض تدريبات الفريق أمس الأحد لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي، خلفا للرئيس السابق يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته رفقة كامل مجلسه.

وقرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي خصم نسبة 10% من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن حضور التدريبات وإحالتهم للتحقيق بالإضافة لتصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب.

وجاء بيان الإسماعيلي كالآتي:

"ببالغ من الإستياء والغضب تابع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة أبوبكر الحديدي ما بدر من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في سابقة هي الأولى من نوعها تحدث للنادي منذ نشأته، بامتناعهم عن خوض مران اليوم مُتعمدين رغم الوضع السىء للفريق بجدول ترتيب مسابقة الدوري وقبل مباراة حاسمة ومصيرية للفريق بعد يومين ورغم أنه سبق وأن غض المجلس البصر عما بدر منهم في عهد الجهاز الفني السابق من تعمدهم التأخر عن أداء إحدى التدريبات فى الموعد المحدد بدءه بعد ساعتين من موعده الأصلي وذلك خلال فترة التوقف عقب مباراة الاتحاد بالإسكندرية، اعتراضا منهم عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

"سعى المجلس منذ الوهلة الأولي لفرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول فور توافر السيولة المالية وفى حدود المتاح رغم عدم حصول النادي على أي دعم مالي حتى الآن وتم صرف جزء من مستحقاتهم مع الوعد بصرف باقي الدفعات فور توفر سيولة مالية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه

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وتابع المجلس التصرف غير المسئول من لاعبي الفريق الأول فى هذا التوقيت الحرج، رافضا سياسة لي الذراع وبناء عليه انتهي بالإجماع إلى مايلي:

- خصم نسبة (10%) من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن خوض مران اليوم.

- إحالة هؤلاء اللاعبين للتحقيق تحت إشراف طاهر الشافعي عضو مجلس الإدارة.

- تصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول لنهاية الموسم وذلك اعتبارا من الغد.

وفي ذات السياق يشدد المجلس على جميع لاعبي الفريق بعدم تناول أخبار النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو نشر مايسىء إليه سواء تصريحا أو تلميحا وكل من يخالف ذلك سيعاقب بالخصم من مستحقاته وفقا للائحة.

يؤكد المجلس على احترام عقود جميع اللاعبين وأنهم سيحصلون علي كل مستحقاتهم فور توفر السيولة المالية ولكن في إطار الاحترام لمبادئ وقيم النادي.

في النهاية يؤكد المجلس علي أنه لم يسبق وأن توقفت مسيرة النادي الإسماعيلي طوال تاريخه على لاعب بعينه أو عدة لاعبين.

ونهيب بجماهير النادي الوفية الإلتفاف حول الفريق الأول والوقوف خلف النادي فى هذه الفترة العصيبة".

ويلعب الإسماعيلي في الخامسة من مساء الأربعاء أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.