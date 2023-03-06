مواعيد مباريات الإثنين 6 مارس 2023 - الأهلي أمام الزمالك في السلة.. وثنائي محترف

يشهد اليوم الإثنين مباريات قليلة بعد نهاية أسبوع دسمة، ولكنها تعرف ظهور ثنائي مصري محترف في الخارج.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 6 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

البداية في الثالثة عصرًا مع مباراة الداخلية وغزل المحلة عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد البوشي.

ثم يلتقي المصري بطلائع الجيش في الخامسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

كأس الأمم الإفريقية للشباب

وفي مرحلة نصف النهائي، تلعب تونس أمام السنغال في الرابعة عصرًا عبر beIN Sports 4 بتعليق نوفل باشي.

كما تواجه نيجيريا نظيرتها جامبيا في السابعة مساءً عبر نفس المحطة، ولكن بتعليق محمد بركات.

الدوري الدنماركي

ويحل ميتيلاند ضيفا على أولبورج في ظهور جديد لـ إمام عاشور، في الثامنة مساءً.

الدوري السعودي

ويستقبل الهلال نظيره الفتح في السابعة والنصف مساءً عبر SSC Sport 1 بتعليق حماد العنزي.

دوري الدرجة الثانية السعودي

ويحل الحزم -فريق يوسف أوباما- ضيفا على القادسية في الخامسة و25 دقيقة.

الدوري الإنجليزي

وفي ختام الجولة، يحل فولام ضيفًا على برينتفورد في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1 بتعليق جواد بده.

الدوري الإسباني

كما يلعب أوساسونا أمام سيلتا فيجو في العاشرة مساءً عبر beIN Sports 1 بتعليق أحمد عبده.

الدوري الإيطالي

ويلتقي ساسولو بنظيره كريمونيسي في السابعة والنصف مساءً عبر أبوظبي الرياضية بريميوم 1، وعبر نفس المحطة يلعب تورينو أمام بولونيا في العاشرة إلا ربع مساءً.

كأس آسيا للشباب

وتلعب السعودية أمام الصين في الثانية ظهرًا، مباراة تنقلها beIN Sports AFC 1.

كرة سلة

وفي الدوري المصري لكرة السلة يلعب الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساءً، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس.