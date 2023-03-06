فاسكيز: كنا نستحق أكثر من التعادل.. وسنقاتل على الدوري للنهاية

الإثنين، 06 مارس 2023 - 00:20

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد

أبدى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد شعوره بالإحباط من تعادل الفريق أمام ريال بيتيس في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال فاسكيز في تصريحاته لـ موفيستار بعد المباراة: "الفريق كان يستحق أكثر من ذلك".

وأضاف "افتقرنا للنجاح في اللمسة الأخيرة. كان يجب أن نتعامل بشكل أفضل للحصول على فرص أكبر أمام المرمى".

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وتابع "نحن نخرج من هذه المباراة غير سعداء".

وعن نهاية الحظوظ في التتويج بالدوري الإسباني بعد اتساع الفارق إلى 9 نقاط عن الصدارة قال فاسكيز: "لا، على الإطلاق".

وأوضح "نحن لا نزال في مارس. الأمور معقدة، وسنقاتل حتى النهاية".

واختتم "أقول للجماهير: ثقوا بنا. سنقاتل للنهاية في المسابقات الثلاث".

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز على فالنسيا بهدف دون رد ليوسع فارق النقاط الـ 7، مباشرة بعد تعثره الأخير أمام ألميريا بالخسارة 1-0، الذي قلص الفارق من 10 نقاط.

ويلعب ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وخسر ذهابه أمام برشلونة 1-0.

أما في دوري أبطال أوروبا، فقد فاز في ذهاب دور الـ 16 على ليفربول بنتيجة 5-2.

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