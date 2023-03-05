روما يقتحم المربع الذهبي بصاروخية مانشيني أمام يوفنتوس.. وطرد كين بعد 40 ثانية

الأحد، 05 مارس 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

جيانلوكا مانشيني لاعب روما يحتفل بهدفه أمام يوفنتوس

افتحم روما المربع الذهبي للدوري الإيطالي بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

بعد شوط أول سلبي، تسلم جيانلوكا مانشيني الكرة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس ليسدد تسديدة صاروخية على يمين الحارس البولندي تشيزني وتسكن الشباك.

الهدف هو الأول لابن الـ26 عاما هذا الموسم في 34 مباراة مع روما في جميع البطولات.

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واستقبل يوفنتوس هدفا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1 مايو 2022 أمام فينيسيا.

وشهدت المباراة تلقي مويس كين لاعب يوفنتوس للبطاقة الحمراء بعد دخوله بديلا بـ40 ثانية فقط في الدقيقة 89 من المباراة.

الفوز رفع رصيد روما للنقطة 47 في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن ميلان.

على الجانب الآخر، توقف رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز الثامن.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
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