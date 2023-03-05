روما يقتحم المربع الذهبي بصاروخية مانشيني أمام يوفنتوس.. وطرد كين بعد 40 ثانية

افتحم روما المربع الذهبي للدوري الإيطالي بعد الفوز على يوفنتوس بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

بعد شوط أول سلبي، تسلم جيانلوكا مانشيني الكرة على حدود منطقة جزاء يوفنتوس ليسدد تسديدة صاروخية على يمين الحارس البولندي تشيزني وتسكن الشباك.

الهدف هو الأول لابن الـ26 عاما هذا الموسم في 34 مباراة مع روما في جميع البطولات.

واستقبل يوفنتوس هدفا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1 مايو 2022 أمام فينيسيا.

وشهدت المباراة تلقي مويس كين لاعب يوفنتوس للبطاقة الحمراء بعد دخوله بديلا بـ40 ثانية فقط في الدقيقة 89 من المباراة.

دخل بديلاً وخرج مطروداً في أقل من دقيقة! شاهد المشاركة القصيرة جداً للاعب مويس كين في المباراة#روما_يوفنتوس #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/9I82YUPNOm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 5, 2023

الفوز رفع رصيد روما للنقطة 47 في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن ميلان.

على الجانب الآخر، توقف رصيد يوفنتوس عند 35 نقطة في المركز الثامن.