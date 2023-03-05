ريال مدريد يتعثر.. يد روديجير تهدي برشلونة تعادلا سلبيا مع بيتيس

تعادل ريال مدريد مع مضيفه ريال بيتيس بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيامارين ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز على فالنسيا بهدف دون رد ليوسع فارق النقاط الـ 7، مباشرة بعد تعثره الأخير أمام ألميريا بالخسارة 1-0، الذي قلص الفارق من 10 نقاط.

أما ريال بيتيس فهو يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

يد أنطونيو

حاول أيوزي بيريز بتسديدة في الدقيقة التاسعة تصدى لها تيبو كورتوا ليحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 12 سجل كريم بنزيمة الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة، ولكنها اصطدمت بيد أنطونيو روديجير في طريقها ليلغي الحكم هذا الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسدد فيديريكو فالفيردي تسديدة قوية في الدقيقة 32 ولكن فوق العارضة.

فيما حاول فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36 لتمر الكرة سيئة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 42 انطلق يوسف سابالي بمجهود فردي مهددا مرمى ريال مدريد، ولكن تسديدته مرت بعيدا عن مرمى كورتوا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

محاولات بلا جدوى

سدد كريم بنزيمة في الدقيقة 49 ولكن كلاوديو برافو نجح في التصدي.

وفي الدقيقة 53 أرسل خوان ميراندا عرضية سدد منها بورخا إيجليسياس ولكن تصدى كورتوا ببراعة.

وعاود فالفيردي التسديد في الدقيقة التالية ولكن برافو تمكن من التصدي، فيما حاول بيتيس من ركنية سدد منها جيرمان بيتزيلا بالرأس، لتمر بجوار القائم في الدقيقة 56.

وأجرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تبديله الأول في الدقيقة 60 بنزول داني كارباخال بدلا من لوكاس فاسكيز.

وفي الدقيقة 62 أرسل فالفيردي الكرة إلى رودريجو ليسدد ولكن فوق العارضة.

ثم أتى ناتشو فيرنانديز وداني سيبايوس بدلا من إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.

وفي الدقيقة 77 سدد ناتشو رأسية تصدى لها برافو مجددا.

وفي الدقيقة 87 حل ألفارو رودريجيز بدلا من توني كروس، بينما كاد بيتيس يغافل الميرينجي في الدقيقة 94 بتسديدة من لويز هنريكي، ولكنها مرت بجوار القائم.

النتيجة تركت ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي فاز على فالنسيا بهدف دون رد ليوسع فارق النقاط الـ 7، مباشرة بعد تعثره الأخير أمام ألميريا بالخسارة 1-0، الذي قلص الفارق من 10 نقاط.

أما ريال بيتيس فهو يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة في الدوري على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" أمام إسبانيول يوم 11 مارس، قبل الكلاسيكو المرتقب في التاسع عشر من الشهر ذاته.