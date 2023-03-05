خبر في الجول - أسامة نبيه يقرر الرحيل عن الزمالك بعد مباراة الترجي

الأحد، 05 مارس 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - المدير الفني الزمالك

علم FilGoal.com أن أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك قد قرر الرحيل، وستكون مباراة الفريق المقبلة أمام الترجي التونسي هي الأخيرة له ضمن الجهاز الفني للأبيض.

وكان نبيه قد أبلغ إدارة الزمالك سابقا برغبته في الرحيل، معتبرا أنه لا يملك المزيد ليقدمه للنادي في الوقت الراهن.

ويعتزم نبيه الرحيل من أجل إتاحة الفرصة لأفراد آخرين، متمنيا التوفيق للنادي والجهاز الفني، خاصة وأنه لا توجد خلافات بينه وبين الجهاز الفني أو الإدارة.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك أمام الترجي.. القنوات الناقلة والمعلق في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الزمالك عن مواجهة الترجي مران الزمالك - تعليمات فيريرا الأخيرة.. وخطة المعسكر لمواجهة الترجي قائمة الزمالك - عودة الونش أمام الترجي.. وغياب شيكابالا وعبد الشافي

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات على الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويتواجد الزمالك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام المريخ وهزيمتين أمام الترجي وشباب بلوزداد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورتس الأرضية.

ويعلق على اللقاء خليل البلوشي.

كيف يتأهل الزمالك إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا؟

[image:3]

هذا ما نستعرضه معكم في هذا التقرير:

**الطريق الأول

يحتاج الزمالك للفوز في كل مبارياته المتبقية ليحصد 9 نقاط تضاف إلى النقطة الحالية ويصبح رصيده 10 نقاط.

وقتها سيخرج شباب بلوزداد بشكل رسمي من المنافسة على التأهل لأن أقصى عدد من النقاط قد يصل له بعد خسارته من الزمالك هو 9 إذا فاز على الترجي والمريخ.

يتبقى المريخ ووقتها سيحتاج الزمالك أن يتعثر الفريق السوداني في أحد مباراتيه أمام الترجي أو بلوزداد حتى لا يصل إلى النقطة العاشرة لأنه يمتلك حاليا 4 نقاط.

وإذا لم يتعثر المريخ وفاز في المباراتين سيتم الاحتكام وقتها إلى قاعدة أفضلية المواجهات المباشرة.

**الطريق الثاني

في حالة فوز الزمالك على الترجي والمريخ في مصر سيصل إلى النقطة 7، ويتبقى له مباراة ضد شباب بلوزداد في الجزائر.

إذا تعادل فيها سيصل الزمالك إلى النقطة 8، ووقتها سيحتاج الزمالك ألا يصل المريخ إلى النقطة الثامنة. أي أن الفريق السوداني يجب ألا يحصل على أكثر من 4 نقاط من المباراتين.

كذلك سيحتاج الزمالك لتعثر شباب بلوزداد أمام الترجي في تونس، وكذلك عدم فوزه على المريخ في الجزائر. (ألا يحصل بلوزداد على أكثر من 3 نقاط في المباراتين).

أما إذا خسر الزمالك أمام بلوزداد في الجزائر سيتوقف رصيده عند النقطة 7.

وقتها سيحتاج أن يفوز الترجي على بلوزداد في تونس وأن يفوز المريخ على بلوزداد في الجزائر.

ولكن.. في حالة فوز المريخ على بلوزداد في الجزائر سيصل إلى النقطة 7 وهو نفس رصيد الزمالك في هذا السيناريو.

وفي هذه الحالة سيصعد الزمالك بشكل مباشرة لأنه بالفعل سيكون فاز على المريخ في القاهرة.

الزمالك أسامة نبيه الترجي
نرشح لكم
حازم إمام يشرح أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم طرد لاعب الأهلي وتعرض للاتهامات.. من هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا تقنية الفيديو تحرم حرس الحدود من الفوز الأول على سيراميكا اتحاد الكرة يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام انتهت في الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (0) سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون رفضوا خوض المران.. وهكذا سيتم حل الأزمة خبر في الجول - أحمد أبو الوفا ينضم للجهاز الطبي لـ الأهلي
أخر الأخبار
فاسكيز: كنا نستحق أكثر من التعادل.. وسنقاتل على الدوري للنهاية ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يتعثر.. يد روديجير تهدي برشلونة تعادلا سلبيا مع بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
روما يقتحم المربع الذهبي بصاروخية مانشيني أمام يوفنتوس.. وطرد كين بعد 40 ثانية ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام يشرح أدوار فيتور بيريرا في منظومة التحكيم ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أسامة نبيه يقرر الرحيل عن الزمالك بعد مباراة الترجي 2 ساعة | الدوري المصري
بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض 2 ساعة | الوطن العربي
رافينيا: أتفهم رغبة فاتي في تسديد ركلة الجزاء 3 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في الدوري الإسباني - بيتيس (0) - (0) ريال مدريد 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز