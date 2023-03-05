رافينيا: أتفهم رغبة فاتي في تسديد ركلة الجزاء

شدد رافينيا لاعب برشلونة على تفهمه لموقف أنسو فاتي زميله في الفريق ورغبته في تسديد ركلة الجزاء أمام فالنسيا.

رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وقال رافينيا عقب المباراة: "قبل كل لقاء يتم تحديد من سيسدد ركلات الجزاء".

وأضاف "أنا أتفهم موقف فاتي ورغبته في التسديد لاستعادة الثقة ومساعدة الفريق".

وأكمل "كانت مباراة صعبة ولكن الأهم هو تحقيق الفوز ومن الصعب أن تلعب وأنت تعاني من الطرد لفترة طويلة، لكننا تمكنا من الانتصار".

وأهدر فيران توريس ركلة جزاء لبرشلونة خلال المباراة بعدما اختلف مع زميله أنسو فاتي على التسديد.

واستعاد برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني وتغلب على فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 وأقيمت بملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.