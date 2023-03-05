انتهت في الدوري الإسباني - بيتيس (0) - (0) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

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ق 77 محاولة هجومية خطيرة لريال مدريد بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ناتشو برأسية قوية تصدى لها الحارس كلاوديو برافو وأبعد الخطورة عن مرماه.

ق 62 محاولة هجومية خطيرة لريال مدريد بعرضية من الجبه اليمنى عن طريق فيدريكو فالفيردي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها رودريجو سيلفا الخالي تماما من الرقابة الدفاعية أمام المرمى بتسديدة مباشرة غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 60 داني كارباخال بدلا من لوكاس فاسكيز

ق 56 ركلة ركنية لريال بيتيس على يمين مرمى ريال مدريد، نفذها خوان ميراندا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جيرمان بيزيلا برأسية قوية مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ق 54 تسديدة قوية عن طريق فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء كادت تخدع الحارس كلاوديو برافو إلا أنه تمكن بالنهاية من السيطرة على الكرة.

ق 53 محاولة هجومية خطيرة لريال بيتيس بعرضية أرضية عن طريق خوان ميراندا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء تمكن المهاجم بورخا ايجليسياس من السيطرة عليها في مواجهة المرمى وأطلق تسديدة قوية تصدى لها الحارس تيبو كورتوا وأنقذ مرماه

ق 49 تسديدة قوية عن طريق كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس كلاوديو برافو براعة وأبعد الخطورة عن مرماه.

استراحة

ق 42 محاولة هجومية لريال بيتيس بمجهود فردي عن طريق يوسف سابالي في إختراق منطقة جزاء ريال مدريد من الجبهة اليمنى أنهاه بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس تيبو كورتوا.

ق 36 تسديدة سيئة عن طريق فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد عن مرمى الحارس كلاوديو برافو.

ق 32 تسديدة صاروخية عن طريق فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 13 مراجعة الفيديو لم تستمر طويلا.. الهدف يلغى بسبب لمسة يد روديجير التي حولت مسار الكرة

ق 12جوووووول بنزيمة يسجل الأول من ركلة حرة مباشرة.. ولكن الحكم سيذهب إلى تقنية الفيديو لشك في لمسة يد على روديجير

ق 9 تسديدة صاروخية عن طريق أيوزي بيريز لاعب ريال بيتيس من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

انطلاق المباراة