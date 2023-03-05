طرد لاعب الأهلي وتعرض للاتهامات.. من هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد

طرد لاعب الأهلي في مباراة القمة وتعرض للعديد من الاتهامات.. فمن هو فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد.

أعلن اتحاد الكرة المصري منذ عدة ساعات تعيين البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد.

وذلك خلفا للإنجليزي مارك كلاتنبرج.

ويقدم لكم FilGoal.com هذا الفيديو للتعرف أكثر على رئيس لجنة الحكام الجديد في مصر.

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