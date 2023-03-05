تشافي: يجب أن نتعلم كيف ننهي المباريات.. وطرد أراوخو صحيحا

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:36

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

اعترف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بمعاناة فريقه أمام فالنسيا رغم تحقيق الفوز.

وقال تشافي عقب المباراة: "عانينا كثيرا بسبب عدم وجود فعالية وعلينا أن نتعلم كيف ننهي المباريات".

وأضاف "طرد أراوخو كان واضحا وعليك أن تكون صادقا".

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وواصل "هناك قائمة لمسددي ركلات الجزاء وفيران توريس كان صاحب الاختيار الأول".

وأكمل "فرينكي دي يونج يعاني من مشكلة في أوتار الركبة وكان بالفعل متعبا من مباراة ريال مدريد السابقة".

وأتم تصريحاته "إنه غير مصاب ولكن حتى لا تزداد المشاكل ولذلك غادر بين الشوطين لتوخي الحذر".

واستعاد برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني وتغلب على فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 وأقيمت بملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

وتعرض المدافع رونالد أراوخو للطرد في الدقيقة 59 بعدما منع مهاجم فالنسيا من الانفراد بالمرمى.

برشلونة تشافي الدوري الإسباني
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