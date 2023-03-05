مرموش يسجل هدفا رائعا في تعادل مثير مع فرانكفورت

سجل عمر مرموش مهاجم فولفسبورج هدفا جميلا في تعادل فريقه المثير مع آينتراخت فرانكفورت 2-2 بالدوري الألماني يوم الأحد.

وحل آينتراخت فرانكفورت ضيفا على فولفسبورج في الجولة 23 من الدوري الألماني.

ولعب مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج لثاني مرة بعد ثلاث مباريات جلس خلالهم على دكة البدلاء.

الدولي المصري افتتح التسجيل بهدف رائع حين ضرب مصيدة التسلل وراوغ حارس فرانكفورت وهز الشباك في الدقيقة 12.

ألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل قبل أن تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد وتظهر شرعية الهدف.

الهدف هو الخامس للاعب البالغ من العمر 24 عاما مع فولفسبورج هذا الموسم خلال 25 مباراة.

ورد فرانكفورت سريعا بهدفين، أولهما سجله راندال كولو مواني في الدقيقة 22. ولم تمر أكثر من 4 دقائق حتى سجل إيفان نديكا الهدف الثاني للضيوف.

وكاد مرموش أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 38 حين سدد كرة قوية أخرجها دفاع آينتراخت لركلة ركنية.

التعادل أتى عن طريق زميله يانيك جيرهاردت برأسية قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وتبادل الفريقان الفرص في الشوط الثاني دون هز الشباك.

واستبدل مرموش قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري الألماني، كما ارتفع رصيد فرانكفورت ليصبح 39 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن مرموش أصبح قريبا من الانضمام لفريق آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل، حسب تقارير ألمانية.

كانت جريدة راينشي بوست الألمانية قد أوضحت أن بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويبدو أقرب للرحيل مجانا الصيف المقبل.

فيما أفادت جريدة بيلد أن المفاوضات بين آينتراخت ومرموش وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت.