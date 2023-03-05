الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو

فاز مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود بجائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعادل حرس الحدود مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى زيكو هدفا بعد تمريرة من مصطفى صبحي في الدقيقة 31، ولكن تقنية الفيديو أظهرت تسلل فلانتين أودو في بداية اللعبة ليلغى الهدف.

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التعادل ترك سيراميكا في المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، فيما يقبع الحرس في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

وحصل زيكو على جائزة رجل المباراة للمرة الرابعة هذا الموسم، من أصل 9 جوائز خرج بها لاعبو الحرس.

ماذا قدم زيكو أمام سيراميكا؟

دقائق اللعب: 89

التسديدات على المرمى: 1 من 2

التمريرات الصحيحة: 21 من 29

دقة التمرير: 72%

لمسات الكرة: 58

المراوغات الناجحة: 3 من 5

العرضيات الصحيحة: 0 من 2

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 2

التسلل: 1

التدخلات الناجحة: 2 من 3

استعادة الكرة: 6

الصراعات الأرضية الناجحة: 10 من 13

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

الحصول على المخالفات: 4

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