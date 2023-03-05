تقنية الفيديو تحرم حرس الحدود من الفوز الأول على سيراميكا

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

تعادل حرس الحدود مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وهذه هي المواجهة الثانية على الإطلاق بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت الأولى بفوز سيراميكا 2-1.

سجل في ذلك الوقت أحمد ياسر ريان وعمرو قلاوة هدفي سيراميكا، فيما سجل مصطفى زيكو هدف الحرس الوحيد.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام في الجول يكشف أسباب غياب خماسي الزمالك عن مواجهة الترجي مران الزمالك - تعليمات فيريرا الأخيرة.. وخطة المعسكر لمواجهة الترجي الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون رفضوا خوض المران.. وهكذا سيتم حل الأزمة

توقفت المباراة في البداية بسبب إصابة أحمد ياسر ريان، ولكنه تعافى بعد إسعافه ليتم استئناف اللعب.

وسدد محمد توني لاعب سيراميكا من خارج المنطقة في الدقيقة 29، ليتصدى لها أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 31 سجل مصطفى زيكو الهدف الأول بعد تمريرة من مصطفى صبحي، ولكن تقنية الفيديو أظهرت تسلل فلانتين أودو في بداية اللعبة ليلغى الهدف.

وأرسل أحمد شديد قناوي عرضية من جهة اليسار حولها فلانتين أودو برأسية مرت لخارج الملعب في الدقيقة 40.

أتى أحمد علي كامل بدلا من فلانتين أودو في صفوف الحدود في الدقيقة 54.

وأرسل محمد رضا كرة حولها البديل الأول برأسية ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 59.

وأتى صلاح محسن بدلا من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 60 بصفوف سيراميكا، بينما أتى إسلام جمال سليمان بدلا من مصطفى صبحي في صفوف الحرس بالدقيقة 70.

وفي الدقيقة 73 خرج صلاح محسن بعد 13 دقيقة فقط من نزوله، ليأتي محمود زلاكة بدلا منه.

وأخيرا خرج كونستاننت وايو ومحمد توني وأتى محمد متولي كناريا وعمرو قلاوة في الدقيقة 81.

التعادل ترك سيراميكا في المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، فيما يقبع الحرس في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.

حرس الحدود سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا اتحاد الكرة يعلن البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا للجنة الحكام انتهت في الدوري المصري - حرس الحدود (0) - (0) سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون رفضوا خوض المران.. وهكذا سيتم حل الأزمة خبر في الجول - أحمد أبو الوفا ينضم للجهاز الطبي لـ الأهلي مران الأهلي - كهربا يشارك في التدريبات وجاهزية شريف.. وتأهيل الثنائي المصاب أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات لاعبي الأهلي.. والموقف من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون مواعيد مباريات الأحد 5 مارس 2023.. قمة إنجلترا ومواجهات مثيرة في إسبانيا
أخر الأخبار
الرابعة من أصل 9.. مصطفى زيكو رجل مباراة الحدود وسيراميكا 7 دقيقة | الدوري المصري
تشافي: يجب أن نتعلم كيف ننهي المباريات.. وطرد أراوخو صحيحا 13 دقيقة | الدوري الإسباني
كارثة لم تحدث منذ 115 عاما.. صلاح التاريخي يقود ليفربول لإذلال يونايتد بالسبعة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سجل وصنع واعتلى قمة هدافي ليفربول والدربي.. ماذا قدم صلاح أمام مانشستر يونايتد 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل هدفا رائعا في تعادل مثير مع فرانكفورت 15 دقيقة | المحترفون
تقنية الفيديو تحرم حرس الحدود من الفوز الأول على سيراميكا 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بيتيس 39 دقيقة | الدوري الإسباني
يُمناه تعانق المجد.. محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي في الدوري 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز