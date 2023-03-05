تقنية الفيديو تحرم حرس الحدود من الفوز الأول على سيراميكا

تعادل حرس الحدود مع ضيفه سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وهذه هي المواجهة الثانية على الإطلاق بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، حيث انتهت الأولى بفوز سيراميكا 2-1.

سجل في ذلك الوقت أحمد ياسر ريان وعمرو قلاوة هدفي سيراميكا، فيما سجل مصطفى زيكو هدف الحرس الوحيد.

توقفت المباراة في البداية بسبب إصابة أحمد ياسر ريان، ولكنه تعافى بعد إسعافه ليتم استئناف اللعب.

وسدد محمد توني لاعب سيراميكا من خارج المنطقة في الدقيقة 29، ليتصدى لها أحمد السعدني.

وفي الدقيقة 31 سجل مصطفى زيكو الهدف الأول بعد تمريرة من مصطفى صبحي، ولكن تقنية الفيديو أظهرت تسلل فلانتين أودو في بداية اللعبة ليلغى الهدف.

وأرسل أحمد شديد قناوي عرضية من جهة اليسار حولها فلانتين أودو برأسية مرت لخارج الملعب في الدقيقة 40.

أتى أحمد علي كامل بدلا من فلانتين أودو في صفوف الحدود في الدقيقة 54.

وأرسل محمد رضا كرة حولها البديل الأول برأسية ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 59.

وأتى صلاح محسن بدلا من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 60 بصفوف سيراميكا، بينما أتى إسلام جمال سليمان بدلا من مصطفى صبحي في صفوف الحرس بالدقيقة 70.

وفي الدقيقة 73 خرج صلاح محسن بعد 13 دقيقة فقط من نزوله، ليأتي محمود زلاكة بدلا منه.

وأخيرا خرج كونستاننت وايو ومحمد توني وأتى محمد متولي كناريا وعمرو قلاوة في الدقيقة 81.

التعادل ترك سيراميكا في المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 20 مباراة، فيما يقبع الحرس في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 20 مباراة.