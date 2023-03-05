تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بيتيس

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد بيتيس في الجولة 24 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام بملعب بينيتو فيامارين معقل الفريق الأخضر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو– أنطونيو روديجير - كامافينجا

الوسط: توني كروس – تشواميني – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.