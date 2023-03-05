تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بيتيس
الأحد، 05 مارس 2023 - 20:11
كتب : FilGoal
يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
ويلعب ريال مدريد ضد بيتيس في الجولة 24 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام بملعب بينيتو فيامارين معقل الفريق الأخضر.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو– أنطونيو روديجير - كامافينجا
الوسط: توني كروس – تشواميني – فيدي فالفيردي
الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.
بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.
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