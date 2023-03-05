تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بيتيس

الأحد، 05 مارس 2023 - 20:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كريم بنزيمة

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة ريال بيتيس بالدوري الإسباني.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويلعب ريال مدريد ضد بيتيس في الجولة 24 من الدوري الإسباني في المباراة التي تقام بملعب بينيتو فيامارين معقل الفريق الأخضر.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

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المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو– أنطونيو روديجير - كامافينجا

الوسط: توني كروس – تشواميني – فيدي فالفيردي

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

كريم بنزيمة الدوري الإسباني ريال مدريد
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