ما هو النظام الغذائي والبدني لـ مورديتش وميسي وكيري وليبرون؟
الأحد، 05 مارس 2023 - 19:41
كتب : عمرو عبد المنعم
تدريبات لتقوية القلب.. نظام غذائي مشدد والامتناع عن تناول السكر والعديد والعديد من الأشياء التي يتبعها بعض الأساطير للحفاظ على مستواهم وعلى مسيرتهم في الملاعب لأطول عدد من السنوات.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
بالتالي تحقيق المزيد من الإنجازات ووضعهم في مكانة الأساطير.
السر كما يعلم الجميع بالتأكيد في النظام الذي يتبعه اللاعب أو الرياضي كلما تقدم في العمر، وذلك من أجل الحفاظ على مستواه وعلى قدرته في المنافسة بقوة مع باقي المنافسين الأصغر سنا.
وفي هذا الفيديو نكشف لكم النظام الغذائي والبدني والصحي للرباعي لوكا مودريتش وليونيل ميسي وستيفن كيري وليبرون جيمس.
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