نصف ساعة بـ10 لاعبين.. برشلونة يستعيد توازنه في الدوري ويهزم فالنسيا

الأحد، 05 مارس 2023 - 19:10

كتب : عمرو عبد المنعم

رافينيا

استعاد برشلونة انتصاراته في الدوري الإسباني وتغلب على فالنسيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 24 وأقيمت بملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 62 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 23 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

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وجاء هدف فوز برشلونة الوحيد عن طريق البرازيلي فيران توريس.

وصف المباراة

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تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 15 بضربة رأسية رائعة من البرازيلي رافينيا بعد تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس ضرب بها دفاع فالنسيا.

وبعد الهدف استمرت محاولات برشلونة لإضافة الثاني ولكن الهجمات لم تكتمل أمام مرمى فالنسيا.

وشكلت هجمات فالنسيا المرتدة خطورة على برشلونة وكاد الضيوف أن يسجلوا التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من لينو بعد خطأ في التمرير من تير شتيجن.

وأهدر فالنسيا أيضا فرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 43 بتسديدة من موريبا مرت جوار القائم الأيمن.

لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعدما لمست الكرة يد هوجو جيامون مدافع فالنسيا.

واختلف الثنائي أنسو فاتي وفيران توريس على من يسدد الركلة وتولى تنفيذها الأخير.

وتقدم توريس لتسديد ركلة الجزاء لكنه وضع الكرة بعيدا عن المرمى وأهدر فرصة إضافة الهدف الثاني لبرشلونة.

وبعد ركلة الجزاء أهدر فاتي فرصة إضافة الثاني بتسديدة قوية اصطدمت في القائم.

وتلقى برشلونة ضربة قوية بعدما تعرض المدافع رونالد أراوخو للطرد في الدقيقة 59 بعدما منع مهاجم فالنسيا من الانفراد بالمرمى.

وعقب الطرد شارك ماركوس ألونسو بدلا من أنسو فاتي لتعزيز دفاع برشولنة.

واستمرت محاولات فالنسيا لإحراز التعادل حتى نهاية المباراة وشكلت خطورة كبيرة على مرمى برشلونة.

لكن المباراة انتهت بفوز برشلونة على فالنسيا بهدف دون رد.

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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