الإسماعيلي لـ في الجول: اللاعبون رفضوا خوض المران.. وهكذا سيتم حل الأزمة

الأحد، 05 مارس 2023 - 17:58

كتب : بسام أبو بكر حامد وجدي

الإسماعيلي

علم FilGoal.com بسبب رفض لاعبي الإسماعيلي للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم الأحد، حيث قرروا عدم التدرب لحين الحصول على مستحقاتهم.

وحتى الآن لا تزال هناك مستحقات متبقية للاعبين من الموسم الماضي، بينما تحدثوا مرارا عن سوء الوضع الاقتصادي في ظل تأخر المستحقات.

آخر تلك الوقائع إعلان اللاعب محمد حسن عن بيعه لسيارته الشخصية بسبب الوضع الراهن.

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وقال مصدر من الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة الحالي لم يحصل على دعم من أي جهة".

وأضاف "لقد دفع أعضاء المجلس 14 مليون جنيه من أموالهم الشخصية، وبالفعل وفروا بهذا المبلغ الدفعة الأولى التي تساوي 20% من قيمة الرواتب".

وأوضح "أتى موعد تسديد الدفعة الثانية (20% أيضا) ولكن تعذر سدادها، ولكن المجلس سيتصرف لتوفيرها سريعا".

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي، خلفا للرئيس السابق يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته رفقة كامل مجلسه.

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