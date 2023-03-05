مرموش يقود هجوم فولفسبورج في مواجهة فرانكفورت

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولسفبورج تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد آينتراخت فرانكفورت.

ويلعب آينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورج على ملعب الأخير في الجولة 23 من الدوري الألماني.

ويلعب مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج لثاني مرة بعد ثلاث مباريات جلس خلالهم على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل فولفسبورج بالكامل كالتالي:

الحارس: كوين كاتسيلز.

الدفاع: ريدلي باكو - ماكسينس لاكروا - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: ماتياس سفانبيرج - ماكسيميليان أرنولد - يانيك جيرهاردت.

الهجوم: جاكوب كامينسكي - عمر مرموش - باتريك فيمير.

وسجل مرموش 4 أهداف وصنع هدفا مع الفريق الذي يحتل المركز السابع في الدوري الألماني.

يذكر أن مرموش أصبح قريبا من الانضمام لفريق آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل، حسب تقارير ألمانية.

كانت جريدة راينشي بوست الألمانية قد أوضحت أن بروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت مهتمان بضم مرموش الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويبدو أقرب للرحيل مجانا الصيف المقبل.

وأفادت جريدة بيلد أن المفاوضات بين آينتراخت ومرموش وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللاعب اقترب من الانتقال لفرانكفورت.

فيما أوضحت جريدة WAZ الألمانية أن فرانكفورت تغلب على عدد أندية الدوري الألماني في الصراع على التعاقد مع عمر مرموش في صفقة طويلة الأمد.

وتسعى إدارة فرانكفورت لإنهاء صفقة مرموش للبدء في تعويض اللاعبين المتوقع رحيلهم صوب فرق آخرى الصيف المقبل، وأبرزهم دايتشي كامادا الذي يبدو في طريقه لبروسيا دورتموند، حسب التقارير.

في حالة انتقاله إلى فرانكفورت سيعود مرموش للعمل مع أوليفر جلاسنر مدرب فرانكفورت الحالي ومدربه السابق في فولفسبورج، الذي دفع به في أول مباراة له بالدوري الألماني في مايو 2020.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في الدوري الألماني حاليا، فيما خسر على ملعبه من نابولي 0-2 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 24 مباراة مع فولفسبورج هذا الموسم.

يذكر أن الدولي المصري لعب الموسم الماضي مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ونجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الممتاز بالجولة الأخيرة من الموسم.

وذكرت تقارير أن جلادباخ اهتم بضم مرموش بعد تأكد رحيل جناحه ماركوس تورام نهاية الموسم.

وأوضحت التقارير أن قدرة مرموش على اللعب كجناح أو كمهاجم جعلته هدفا للفريق الذي يحتل المركز العاشر في الدوري الألماني حاليا، فضلا عن انضمامه مجانا.