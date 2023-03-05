تنس - أنس جابر تعلن عودتها للملاعب بعد الخضوع لعملية جراحية

الأحد، 05 مارس 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

أنس جابر

أعلنت التونسية أنس جابر نجمة التنس عودتها للملاعب من خلال بطولة إنديان ويلز للتنس بعد نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها مؤخرا.

الشهر الماضي، قالت أنس جابر إنها ستخضع لعملية جراحية ستبعدها عن المشاركة في بطولتي الدوحة ودبي المفتوحتين، ثم خضعت للجراحة بنجاح.

ونشرت أنس جابر يوم الأحد صورتها في ملاعب بطولة إنديان ويلز عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وعلقت قائلة: "سعيدة جدا بالعودة. شكرا لكم جميعا على دعمكم المستمر".

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وبذلك ستشارك جابر في بطولة إنديان ويلز التي تبدأ يوم 6 مارس في الهند.

ثم تشارك في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق يوم 19 مارس.

أنس كانت قد خرجت من بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الثاني بعد الخسارة ضد ماركيتا فونروسوفا بمجوعتين مقابل مجموعة.

يذكر أن أنس جابر حققت العديد من الإنجازات على المستوى العالمي للعبة التنس خلال الفترة الماضية.

وكتبت أنس جابر التاريخ بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت جابر قبل 10 سنوات اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

تنس أنس جابر
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