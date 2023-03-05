ناجلزمان: مواجهة سان جيرمان؟ أنا متفائل ولكن

يشعر يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ بالتفاؤل قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق البافاري بلقاء الذهاب في باريس 1-0.

وقال ناجلزمان عن لقاء باريس سان جيرمان: "أنا متفائل. نحن في وضع أفضل قليلا، لكن مستوانا أثناء اللقاء سيحدد الفائز".

وأضاف في تصريحات لقناة SPORT1 "نلعب بروح جماعية جيدة. إذا أظهرنا قوتنا وجودتنا على أرض الملعب، فنحن أحد أفضل الفرق في أوروبا ومن الصعب التغلب علينا".

وتابع "هل سيبدأ توماس مولر اللقاء ضد باريس سان جيرمان كأساسي؟ من المفترض أن يلعب توماس، إذا كان في كامل لياقته فسوف يلعب".

ورد على سؤاله هل يلعب أمام سان جيرمان بالتشكيل الذي لعب به ضد شتوتجارت قائلا "يجب أن أحلل مباراة الذهاب مرة أخرى وأرى ما يفعله باريس سان جيرمان، ثم أقرر".

وتغلب بايرن ميونيخ على مضيفه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الألماني.

وسجل ماتيس دي ليخت الهدف الأول في الدقيقة 39 بعد تمريرة من جمال موسيالا.

وفي الدقيقة 62 أضاف إريك ماكسيم تشوبو موتينج ثاني الأهداف بعد تمريرة من توماس مولر.

وقلص خوان خوسيه بيريا الفارق في الدقيقة 88 بعد تمريرة تلقاها من تياجو توماس، ولكن لم تكتمل العودة.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 49 نقطة في صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه.