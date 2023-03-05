خبر في الجول - أحمد أبو الوفا ينضم للجهاز الطبي لـ الأهلي

انضم أحمد أبو الوفا إلى الطاقم الطبي في النادي الأهلي للتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة، حسبما علم FilGoal.com.

أحمد أبو الوفا هو استشاري الطب النفسي وطب نفس الأطفال والمراهقين.

تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر عام 2007 وحصل على شهادة الماجستير في الطب النفسي والأعصاب من نفس الجامعة.

وعمل بعدها في الأمانة العامة للصحة النفسية وعمل كمدير لإدارة الاعلام والعلاقات العامة وكان من المنشئين للخط الساخن للصحة النفسية.

وأسس مبادرة مشروع التوعية النفسية باللغة العربية الهادفة لصنع محتوى مرئي توعوي عن الصحة النفسية والاضطرابات النفسية وتهدف لكسر وصمة المرض النفسي.

وحصل على العديد من التدريبات المتخصصة في العلاج النفسي ولديه خبرة في تطبيق فنيات العلاج المعرفي السلوكي (متدرب بمعهد بيك- الولايات المتحدة الأميريكية)، و فنيات العلاج الجدلي السلوكي (متدرب بمعهد لينهان- الولايات المتحدة الأميريكية) وعلاج الصدمات النفسية بالإضافة إلي تخصصه في طب نفس الأطفال والمراهقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.