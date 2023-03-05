انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) فالنسيا.. فوز البارسا

الأحد، 05 مارس 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

برشلونة - هدف رافينيا في فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة وفالنسيا في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف

ق 60: نزول ألونسو بدلا من أنسو فاتي

ق 59: طرد أراوخو

ق 56: كرة في القائم من أنسو فاتي

ق 55: فيران توريس يسدد خارج المرمى

ق 53: ركلة جزاء

ق 40: التعادل يضيع

ق 15: جوووووووووول رافينيا

ق 8: محاولات على مرمى برشلونة

انطلاق المباراة

برشلونة فالنسيا الدوري الإسباني
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