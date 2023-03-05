الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية

الأحد، 05 مارس 2023 - 16:56

كتب : FilGoal

البطولة العربية 2023

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم هوية المشاركين في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وذكر الاتحاد القطري في بيان "لقد أرسلنا خطابا للاتحاد العربي لكرة القدم أكدنا فيه مشاركة ناديي السد وقطر في بطولة كأس الملك سلمان للأندية".

وأضاف "جاء ذلك بعد تأكيد الناديين مشاركتهما بها وفقاً لشروط البطولة والتي تغير مسماها إلى كأس الملك سلمان للأندية بدءا من نسخة العام الحالي 2023، حيث تهدف البطولة إلى تنمية وتطوير كرة القدم في الوطن العربي، وإثراء المنافسة بين الأندية العربية".

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ويُقام حفل قرعة البطولة يوم الا ثنين بالمملكة العربية السعودية.

ويسبق حفل القرعة الاجتماع التنسيقي الأول لممثلي الأندية والاتحادات المشاركة بالبطولة.

في السياق نفسه، استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على الفرق الأربعة التي ستشارك الدعوات الخاصة في البطولة العربية بنسختها المقبلة.

وتنطلق البطولة العربية في نسختها الجديدة يوم 20 يوليو المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد العربي استقر على مشاركة كل من النصر واتحاد جدة من السعودية في البطولة.

بجانب كل من الرجاء المغربي والشرطة العراقي.

وتبدأ مسيرة الفرق الأربعة المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية بداية من دور المجموعات، ومثلها مثل الفرق أبطال الدوريات المحلية.

ويشارك الشرطة العراقي بالدعوة الخاصة في البطولة العربية رغم أنه حامل لقب الدوري العراقي، وبذلك يبدأ مشواره من دور المجموعات مباشرة.

لأن بطل الدوري العراقي يبدأ البطولة من الأدوار التمهيدية.

ويشارك من مصر كل من الزمالك حامل لقب الدوري المصري وطلائع الجيش.

السد قطر البطولة العربية
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